Neuville meteen de snelste in Zweden RALLY 15 februari 2019

Snelste in de shakedown en in de eerste KP, Thierry Neuville heeft aan het stuur van zijn Hyundai zijn start in de rally van Zweden niet gemist. Onze landgenoot was in een rechtstreeks duel met Sébastien Ogier (Citroën) in een stadionproef acht tienden sneller dan de Fransman en meer dan een seconde dan zijn teamgenoot Andreas Mikkelsen (Hyundai). Ott Tänak (Toyota) en Jari-Matti Latvala (Toyota), nu officieel de meest ervaren rallyrijder aller tijden, maakten de top 5 vol. Het echte werk in de tweede WK-proef van het seizoen begint uiteraard op de tweede dag (vandaag), met zeven proeven, met meer dan 130 kilometer tegen de chrono in de sneeuw. (JCA)