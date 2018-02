Neuville leidt in Zweden 17 februari 2018

00u00 0

AUTORALLY

Thierry Neuville is de voorlopige leider in de WK rally van Zweden, de tweede WK-manche van het jaar. De drievoudige vicewereldkampioen leidt na de eerste echte rallydag, terwijl de andere kandidaten op de wereldtitel duidelijk minder in hun sas zijn. Ott Tänak volgt in zijn Toyota op anderhalve minuut, Sébastien Ogier (Ford) al op bijna drie minuten! . Vooraan zat Thierry Neuville in zijn Hyundai continu bij de snelste rijders, terwijl hij bovendien ook nog eens driemaal de snelste was op een totaal van acht proeven. "De Hyundai is heel goed. De concurrentie zit wel dichtbij, we willen snel zijn zonder echt risico's te nemen." (JCA)