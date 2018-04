Neuville knap 2de in Argentinië Rally 30 april 2018

00u00 0

Ott Tänak heeft Toyota de eerste zege van het WRC 2018 bezorgd. De Est reed in Argentinië naar de derde zege uit zijn carrière en werpt zich zo op als medekandidaat op de wereldtitel, naast Sébastien Ogier en Thierry Neuville. Tänak was ronduit de beste in de Argentijnse bergen. De best of the rest was zonder meer Neuville die deed wat hij kon, maar tegen de Est en de Toyota was geen kruid opgewassen. Neuville rukte doorheen de rally op naar de 2de plek. In de Power Stage, waar het om bijkomende punten draait, liet Neuville zien dat hij de druk om het titelgevecht echt wel aankan. Neuville was vier tienden sneller dan Ogier en de Belg won de Powerstage, goed voor vijf bijkomende WK-punten. In de WK-stand leidt Ogier nu met 100 punten, 10 meer dan Neuville en 28 meer dan Tänak. (JCA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN