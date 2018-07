Neuville in slechte papieren WRC Finland 28 juli 2018

Onze landgenoot, Thierry Neuville moet als eerste onderweg op de stoffige Finse rallywegen en dat heeft hij geweten. Na de eerste dag is Sébastien Ogier zesde en Neuville tiende. "Alles heeft te maken met de positie op de weg." Neuville opent immers en met zijn voorlopig tiende plaats dreigt hij ook de rest van het weekend als eerste onderweg te moeten en dan zit er natuurlijk geen enkele mogelijkheid tot verbetering in. Ogier zit midden in het pak, als zesde, en dat biedt natuurlijk perspectieven om zijn positie nog wat te verbeteren. Finland wordt alvast niet de wedstrijd van onze landgenoot en het is nu hopen voor Neuville dat de mannen vooraan die posities ook blijven vasthouden en de Fransman niet verder naar voor laten sluipen. De rally van Finland eindigt zondagmiddag. (JCA)

