Neuville geopereerd aan meniscus 31 december 2018

Autosport

Onze viervoudige vicewereldkampioen rally, Thierry Neuville, heeft recent een chirurgische ingreep aan de meniscus ondergaan. "De ingreep is goed verlopen en was trouwens al sinds lange tijd voorzien. Ik blesseerde me aan de meniscus tijdens de Rally van Turkije. Nu is die weer als nieuw", aldus Neuville. De voorbereidingen voor Monte Carlo zullen zoals voorzien binnenkort beginnen. (JCA)