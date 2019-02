Neuville gebrand om zichzelf op te volgen RALLY VAN ZWEDEN 14 februari 2019

Vanavond start in het Zweedse Karlstadt de tweede van veertien wedstrijden van het WRC. Na zijn zege van vorig seizoen behoort Thierry Neuville er uiteraard tot de topfavorieten. "We houden van deze rally, waarbij het gebruik van de sneeuwmuren een erg belangrijke factor is", vertelde de Belg voor afreizen. "Onze tegenstanders zullen ook sterk uit de hoek komen, maar wij gaan focussen om zo goed mogelijk te presteren."

