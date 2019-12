Exclusief voor abonnees NEUVILLE 'Driver of the Year', copiloot Gilsoul pas tweede AUTORALLY 20 december 2019

De jaarlijkse verkiezing van de 'Driver of the Year' door de gespecialiseerde autosportpers zorgde dit jaar voor enige opschudding. Thierry Neuville werd, na zijn vijfde tweede plaats in het WK Rally weer de winnaar - voor de zesde keer al -, maar het feit dat hij de onderscheiding kreeg voor zijn eigen corijder Nicolas Gilsoul is absurd. Rally is een sport die met twee beoefend wordt, net als bobslee of kajak en de prestaties zijn dus die van een team en niet van een individu. Bovendien kregen Neuville en Gilsoul de prijs vorig jaar wél samen en worden ze nu dus gesplitst. De keuze van de jury is dan ook niet te begrijpen. Neuville en Gilsoul werden in 2019 vicewereldkampioen rally en doen in 2020 weer een gooi naar de wereldtitel. Nog opvallend in de uitslag van de verkiezing is dat een rijder die niet meer actief is, François Duval, wél punten kreeg en de Belgische kampioen uithouding (Belcar), Dylan Derdaele, geen punten scoorde.

