Neuville derde in Monte Carlo 25 januari 2019

WK-RALLY

De eerste proeven van 87ste editie van de rally van Monte-Carlo zijn in zeer moeilijke omstandigheden verreden. De eerste proef lag er glad bij, de tweede iets minder. Thierry Neuville maakte een gedurfde bandenkeuze, die loonde in de tweede proef, waar hij overduidelijk de snelste was. In de eerste proef verloor Neuville echter een handvol seconden bij een schuiver. "We hebben een risico genomen, maar het heeft niet helemaal geloond. Al bij al ben ik redelijk tevreden, zeker met de beste chrono in de tweede proef." Na twee proeven leidt Tänak, 9,1 seconden voor wereldkampioen Ogier en 14,3 seconden voor Neuville. (JCA)