Exclusief voor abonnees Neuville derde in Corsica WK RALLY 30 maart 2019

Elfyn Evans (Ford) is leider na dag één in de Tour de Corse, de vierde WK-manche. De Welshman heeft momenteel 4,5 seconden voorsprong op Ott Tänak (Toyota). Thierry Neuville is derde op 9,8 seconden en heeft nog steeds uitzicht op de zege. Ogier ging eerder op de openingsdag in de fout en verloor een goede halve minuut, Sébastien Loeb volgt al op meer dan twee minuten. (JCA)