Neuville ambitieus: "Wereldtitel is enige doel" Start WK Rally van Monte Carlo 25 januari 2018

Met de 86ste Rally van Monte Carlo start vandaag het WK Rally 2018 en opnieuw behoren Thierry Neuville (29) en Nicolas Gilsoul (35) tot de favorieten op de wereldtitel. Neuville (Hyundai) is zelfs zeer ambitieus: "Dit jaar start ik met één doel: de wereldtitel. Ik wil wereldkampioen worden. Alles is aanwezig om dat doel te bereiken. Ik ben gegroeid als rijder, net als het team geëvolueerd is. Vorig jaar was ik bij de besten. Ik won vier rally's, maar greep naast de wereldtitel. Deels door mijn eigen schuld, deels door materiaalpech." De wereldtitel ging toen naar M Sport Ford en Sébastien Ogier. (JCA)