Neuville 3de in shakedown rally van Mexico 08 maart 2019

Kris Meeke (Toyota) was gisterenavond de snelste in de shakedown van de WK-rally van Mexico. Andreas Mikkelsen (Hyundai) werd 2de (+0,1 seconde) en Thierry Neuville 3de (+0,3). WK-leider Ott Tänak viel uit met een sensorprobleem. Tänak stond al halverwege de eerste passage stil. Neuville werd pas 9de in de eerste doordocht, maar zette later een sterke tijd neer. Afgelopen nacht is de eerste KP afgewerkt, vandaag volgen er nog acht proeven. (JCA)