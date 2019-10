Exclusief voor abonnees Neutraal Ziekenfonds en Het Poetsbureau maken dienstencheque euro goedkoper 03 oktober 2019

De nieuwe Vlaamse regering sleutelt aan de fiscale aftrekbaarheid van dienstencheques, waardoor deze 90 cent duurder worden. Niet zo voor klanten van het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen (NZVL) die werken met een huishoudhulp van Het Poetsbureau, Vlaanderens grootste dienstenchequebedrijf. Zij krijgen voortaan 1 euro per dienstencheque terug, met een maximum van 25 euro per kwartaal of 100 euro per jaar. Dat staat gelijk aan minimaal 2 uur huishoudhulp per week of 4 uur om de twee weken. De initiatiefnemers vinden het niet vreemd dat een ziekenfonds tussenkomt in huishoudelijke kosten. "Een huishoudhulp draagt bij tot een betere work-life balance bij gezinnen en stelt mensen in staat om langer thuis te blijven wonen. Op deze manier maken we dienstencheques nog toegankelijker en verbeteren we de levenskwaliteit van onze klanten." (SPK)

