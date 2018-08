Neusspray UCB krijgt versnelde procedure 14 augustus 2018

De Amerikaanse gezondheidsdienst FDA heeft ingestemd met een versnelde goedkeuringsprocedure voor het UCB-middel midazolam. Dat is een neusspray voor de behandeling van epilepsie. UCB kocht het middel eerder dit jaar voor 150 miljoen dollar van het Britse Proximagen. Daar kan nog eens 220 miljoen dollar bijkomen als het middel de markt haalt. Die kans is reëel, want het medicijn boekte positieve resultaten na de laatste klinische testfase. Omdat de spray levensreddend is voor epilepsiepatiënten, staat de FDA een verkochte procedure toe. Als alles volgens plan verloopt, zou het product al begin 2019 groen licht kunnen krijgen van de FDA.

