Ja Magda Vlaeyen, ik begrijp u, ik ben ook pijnpatiënte (Dialoog van gisteren). Na tientallen rugoperaties kunnen ze niks meer voor mij doen. Ik zou ook een neurostimulator krijgen, maar de procedure moet sinds 1 januari via een nieuw computerprogramma lopen. Alleen... is het programma niet klaar! In heel het land zitten nu mensen pijn te verbijten in afwachting dat Maggie De Block haar programma werkt. Of wordt alles op de lange baan geschoven om budgettaire redenen? Het is dát of een totaal gebrek aan empathie met lijdende mensen.

Liliane Moens, Puurs

