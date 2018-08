Neurochirurge die dochter doodde staat terecht voor kindermoord 24 augustus 2018

Mehrnaz D. (50), de Leuvense neurochirurge die op 25 juli vorig jaar haar 14-jarige dochter ombracht, zal terechtstaan voor kindermoord. De Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling moet wel nog beslissen of het proces tegen de vrouw voor het hof van assisen of de correctionele rechtbank in Leuven gevoerd zal worden. Het lichaam van het slachtoffertje werd pas daags nadat ze omgebracht werd door verstikking of vergiftiging ontdekt door de nieuwe vriend van Merhnaz D., die kort daarna zelf in verwarde toestand gevonden werd in haar wagen langs de E314 in Herent. De vrouw biechtte later op dat ze samen met haar dochter uit het leven wilde stappen, maar dat haar poging tot zelfdoding mislukt was. Drie weken na die eerste poging probeerde ze in de cel opnieuw haar leven te beëindigen. Haar advocaat Jef Vermassen diende daarna verscheidene verzoeken in bij het gerecht om de vrouw vanuit de gevangenis te laten overplaatsen naar een psychiatrische instelling, maar dat werd telkens geweigerd. Volgens het psychiatrische rapport lijdt D. aan een posttraumatische stressstoornis, maar is ze wel toerekeningsvatbaar. (KSN)

