Neurochirurg schakelt over naar plan B 27 februari 2018

In 'Topdokters' van vanavond is een hoofdrol weggelegd voor de Nederlandse dokter Robert Hes. Hij werkt als neurochirurg in AZ Klina in Brasschaat. Hij is gespecialiseerd in rug- en nekwervels en vaak de enige hoop voor vele rugpatiënten.