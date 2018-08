Neuer: "Özil geen slachtoffer van racisme" 04 augustus 2018

Doelman en aanvoerder van de Duitse nationale ploeg Manuel Neuer heeft zich op oefenkamp met Bayern München uitgelaten over de heisa rond Mesut Özil, die vorige maand een punt zette achter zijn carrière als international. Özil voelde zich 'niet langer gewenst' bij de Mannschaft. "Het is een delicate zaak", beseft Neuer. "Maar hij was niet het slachtoffer van racisme. Uiteraard aanvaarden we zijn keuze." Özil kwam samen met Ilkay Gündogan in opspraak toen ze vlak voor het WK met de Turkse president Erdogan op de foto gingen. (TTV)