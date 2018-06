Neuer: "Het heeft gedonderd" 20 juni 2018

Na de blamage tegen Mexico verscheen Manuel Neuer als kapitein voor de Duitse media. Met volgende boodschap suste hij de bezorgde natie: "We zijn zelf onze scherpste critici en zijn ontgoocheld en zuur over onze prestatie. We hebben veel ervaren spelers en gaan onze verantwoordelijkheid niet uit de weg. Iedereen heeft zijn mening gezegd - ja, het heeft gedonderd. We zijn overtuigd dat we een ander gezicht kunnen tonen tegen Zweden. Vanaf nu spelen we alleen nog finales." (BF)