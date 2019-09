Exclusief voor abonnees Neto speelt een volledige match 2 jaar en 4 maanden geleden 16 september 2019

't Was van 14 mei 2017 (AA Gent-Charleroi, 1-1) geleden. Renato Neto (27) die nog eens een hele wedstrijd speelde, dit na een ellenlange lijdensweg vol blessureleed. "Na vijf minuten in de match kon ik nog steeds amper geloven dat dit aan het gebeuren was", glimlachte de Braziliaan. "Ik was best nerveus omdat het zo lang geleden was. Het deed enorm, enorm veel deugd. Dit is voor mijn familie en vrienden, die mij al die tijd zo goed gesteund hebben." KVO bood Neto een nieuwe kans, veel sceptici geloofden niet in een comeback - algemeen manager Patrick Orlans dacht zelfs na over een baan naast het veld binnen de club voor de middenvelder. "Sinds dag één na mijn operatie was deze comeback het enige waar ik mee bezig was", vertelt Neto. "Al die tijd ben ik zo positief mogelijk gebleven, gelukkig was ik goed omringd door de mensen die mij liefhebben. Nu ben ik blij dat dit achter de rug is en dat ik opnieuw geen pijn voel. Mijn eerste helft vond ik goed, na de rust kwamen we nog maar moeilijk aan voetballen toe." Neto toonde zich een meerwaarde en had een aandeel in de gelijkmaker van de kustploeg. Afwachten hoe hij zijn eerste negentig minuten verteert en of hij volgende week opnieuw in de basis zal staan op het veld van Genk. (TTV)

