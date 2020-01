Exclusief voor abonnees Netflix trekt prijzen op 17 januari 2020

00u00 0

Slecht nieuws voor Netflix-kijkers. Het standaard-abonnement (hd-beeldkwaliteit, op 2 schermen tegelijk) zal binnenkort 11,99 euro in plaats van 10,99 euro per maand kosten. De prijs voor de premium-formule (ultra hd, 4 schermen) wordt zelfs 2 euro duurder en gaat van 13,99 naar 15,99 euro. Enkel de prijs van de basic-formule (lagere beeldkwaliteit, 1 scherm) verandert niet - die bedraagt al 7,99 euro sinds de lancering van Netflix in België, in 2014. Als verklaring voor de tariefverhogingen wijst het bedrijf op de "aanzienlijke investeringen in nieuwe tv-series en films, en productverbeteringen". "We hebben ook veel producties gepland in België", klinkt het nog. Denk onder meer aan de eerste zogenaamde Netflix Original van eigen bodem, 'Into the Night', en het tweede seizoen van 'Undercover' met Tom Waes.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis