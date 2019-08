Exclusief voor abonnees Netflix maakt docusoap over moordzaak Wesphael 31 augustus 2019

Netflix gaat een docusoap maken over de moordzaak rond Bernard Wesphael. De serie wordt volgend jaar uitgezonden op Netflix en op RTL-TVI. De Waalse politicus werd in 2013 aangehouden op verdenking van moord op zijn vrouw Véronique Pirotton. Volgens hem was ze depressief en was ze zelf uit het leven gestapt. De autopsie toonde echter aan dat ze met geweld was omgekomen. Wesphael was jarenlang de enige verdachte. De ex-Ecolo-politicus werd uiteindelijk in 2016 vrijgesproken. De serie zal een reconstructie zijn van de feiten met acteurs, afgewisseld met archiefbeelden en interviews. Voor de productie werkt de Amerikaanse streamingdienst samen met de Franstalige commerciële zender RTL.

