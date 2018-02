Netflix-hit 'Making a Murderer': aanklagers krijgen het woord 26 februari 2018

00u00 0

Goed nieuws voor fans van de Netflix-reeks 'Making a Murderer': er komt niet alleen een nieuw seizoen van de serie, ook komt er een documentaire die de andere kant van het verhaal laat zien. De aanklagers in de veelbesproken zaak tegen Steven Avery - een Amerikaanse man die onterecht veroordeeld werd voor een verkrachting, daar elf jaar voor in de gevangenis zat en een paar jaar na zijn vrijlating aangeklaagd werd voor moord - worden aan het woord gelaten. De nieuwe documentaire zal 'Convicting a Murderer' heten en wordt niet geproduceerd door Netflix. Er wordt nog gezocht naar een kanaal dat de serie gaat uitzenden. Filmmaker Shawn Rech, verantwoordelijk voor de nieuwe reeks: "Toen 'Making a Murderer' werd geproduceerd, konden of wilden de aanklagers niet bijdragen aan de serie. Hierdoor werd het een eenzijdig verhaal. Deze docu zal de beschuldigingen van fouten van de politie in een breder perspectief zetten."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN