Netflix gebruikt beelden treinramp Buizingen als fictie 04 januari 2019

00u00 0

In de Netflix-horrorfilm 'Death Note' zijn beelden gebruikt van de treinramp in Buizingen, die in 2010 aan negentien mensen het leven heeft gekost. De streamingdienst vroeg daarvoor geen toestemming. In de film is een fictieve nieuwsuitzending te zien waarin beelden van de ramp gebruikt worden. Volgens de film hadden vijf kartelleden zich voor de trein geworpen, maar in werkelijkheid botste een stoptrein tegen een intercity. Vervoersmaatschappij NMBS reageert in de krant 'De Standaard' boos op het ongevraagde gebruik van de beelden. "Dit getuigt van weinig respect voor de slachtoffers en de nabestaanden." De maatschappij overweegt stappen tegen Netflix. "Wansmakelijk en ontoelaatbaar", oordeelt ook een van de overlevenden in de krant. "Je zult maar nietsvermoedend een avondje film zitten kijken en dan opnieuw geconfronteerd worden met het ongeval."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN