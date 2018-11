Netflix censureert 'Girl' dan toch niet 22 november 2018

Lukas Dhont (27) heeft zijn zin gekregen. Er zullen geen scènes uit zijn debuutfilm 'Girl' geknipt worden wanneer die op 15 januari op Netflix verschijnt. Aanvankelijk wilde de streaminggigant een scène schrappen waarin hoofdrolspeler Victor Polster heel even naakt te zien is. Netflix was bang voor negatieve reacties en beschuldigingen van kinderporno. Dhont was daar allerminst mee opgezet. "Als we die scène hermonteren, houdt ze plots veel minder steek. Als ik dat naakt niet essentieel vond, had het er ook niet ingezeten." Hij is intussen tot een akkoord gekomen met Netflix: de film blijft zoals hij was. "Wij hadden in die discussie uiteindelijk het laatste woord." De vraag blijft wel of 'Girl' voor het Amerikaanse publiek nog herwerkt moet worden, want de Motion Picture Association struikelt over de 'pijpscène'. "Terwijl daar niets te zien is", aldus Dhont. (DBJ)

