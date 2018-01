Netflix bepaalt mee uw loon 00u00 0

Streamingdiensten zoals Netflix en Spotify bepalen voortaan mee ons loon. Ze zijn immers opgenomen in de consumptieprijsindex die mee de index - en op die manier de loonvorming - bepaalt. In de zogenaamde indexkorf zitten producten die een zeker gewicht hebben in de uitgaven van gezinnen. Nieuwkomers in de korf, die jaarlijks wordt geactualiseerd: een rookdetector, orthopedische steunzolen, de gemeenschappelijke kosten van de meergezinswoning, een aerosolapparaat, een glucosemeter, de huur van een apneu-apparaat, pc-onderhoud, een orchidee, bijles en pedicure. En dus video- en audiostreamingdiensten. Netflix kijken is in ons land mogelijk sinds 2014. Vorige zomer hadden 600.000 Belgische gezinnen een abonnement. Verdwijnen uit de indexkorf: herschrijfbare dvd's en de azalea.

