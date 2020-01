Exclusief voor abonnees Netflix aan dubbing-offensief bezig voor "multitaskende jongeren" 28 januari 2020

Streamingsdienst Netflix laat steeds meer series in een andere taal inspreken. Want, zo luidt de verklaring, jongeren zijn voor hun televisie met nog drie andere schermen bezig. Ze luisteren meer in plaats van te kijken."Tieners tokkelen op hun smartphone of tablet, zijn bezig met sociale media en luisteren met één oor naar het programma dat voor hen afspeelt. Dat is makkelijker in hun eigen taal", verklaart een woordvoerder van Netflix Benelux.

