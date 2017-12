Net op tijd: Cristiano weer fit 00u00 0

Zijn kuit speelt hem niet langer parten. Cristiano Ronaldo hervatte gisteren met de groep, nadat hij vorige week in de finale van het WK voor clubs tegen het Braziliaanse Grêmio een trap incasseerde. "Cristiano is honderd procent fit", verzekerde Zidane. De vijfvoudige winnaar van de Gouden Bal trainde donderdag nog individueel, nadat hij dinsdag en woensdag was binnengebleven voor verzorging. Real kan vanmiddag ook opnieuw rekenen op Gareth Bale - eveneens hersteld van een kuitblessure - , maar hij begint wellicht op de bank. (NP)

