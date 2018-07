Net op reis vertrokken, en dan ramt bestuurder door je gevel 28 juli 2018

Tijdens je eerste nacht op vakantie in Spanje opgebeld worden door je ouders om te zeggen dat er een auto door je gevel is geknald. Dat is wat een jong koppel uit Harelbeke gisteren meemaakte. "Ons huis is onbewoonbaar", vertelt Joyce Holvoet (19) vanuit Lloret De Mar. "Aanvankelijk wilden we meteen terugvliegen naar België, maar uiteindelijk blijven we toch tot donderdag, zoals gepland. We proberen nog een beetje te genieten van onze reis, maar dat wordt moeilijk." Het was een 21-jarige bestuurder die rond halfvier 's nachts hun huurwoning vernielde. De brandweer moest langskomen om de gevel te stutten. "Hopelijk kunnen we snel ergens anders terecht." (AHK/DRD)