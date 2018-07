Net nu is er een pyromaan aan het werk in Limburg 04 juli 2018

In Lommel werd zondag een bosje van 500 vierkante meter in brand gestoken. Sinds eind mei zijn er al in de ruime buurt al een tiental verdachte branden geweest, mogelijk aangestoken door één en dezelfde persoon. Hij zou zich volgens de politie met de fiets verplaatsen.