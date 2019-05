Exclusief voor abonnees Net niet voor Minnen 25 mei 2019

In je eerste grandslamtoernooi ooit in de laatste kwalificatieronde verliezen is geen oneer. Desalniettemin en begrijpelijk was Greet Minnen (WTA 150) ontgoocheld na haar 2-6, 6-3, 3-6-nederlaag tegen de Russische Sofya Zhuk (WTA 169). "Absoluut", zuchtte de 21-jarige Turnhoutse. "Als je op één set van de hoofdtabel zit, dan doet dat altijd pijn. Ik had vandaag wat last van zenuwen, heb me daar proberen door te knokken, maar het was gewoon niet goed genoeg." Minnen blijft nog even op Roland Garros om vriendin Alison Van Uytvanck (WTA 50) - zij speelt haar eerste ronde morgen tegen Sara Sorribes Tormo (WTA 68) - aan te moedigen en een waterkansje als lucky loser levend te houden. (FDW)

