Net in Handzamevaart moet autobanden en bidons tegenhouden

29 februari 2020

Uit veiligheid voor de scheepvaart heeft de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in de Handzamevaart in Diksmuide onder water een net gespannen, meer bepaald aan de brug met de Vaartstraat. De jongste tijd drijven vanuit de Handzamevaart immers autobanden af in de IJzer, vastgemaakt met bidons. Dit zou scheepvaartongevallen kunnen veroorzaken.

