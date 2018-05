Net hele tournee gepland voor zieke kindjes 15 mei 2018

Kevin L. is een graaggeziene gast bij de Vlaamse Kinderliga, die met de regelmaat van de klok kinderafdelingen in ziekenhuizen bezoekt. Als Dokter Aspirine toverde hij honderden patiëntjes in heel Vlaanderen een glimlach op het gezicht. "We zochten enkele jaren geleden naar een professionele clown", zegt Joeri Verbraeken van de Vlaamse Kinderliga. "Via een managementbureau zijn we bij Kevin beland. Hij deed een proef en iedereen was meteen enthousiast. Kevin was de ideale clown: joviaal, grappig, mondig. Op professioneel gebied kan ik over hem eigenlijk niets slechts zeggen. Over zijn privéleven sprak hij niet veel."

