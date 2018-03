Net gescheiden, dan doodgestoken op parking rechtbank 08 maart 2018

Luttele minuten nadat ze de papieren voor haar echtscheiding ondertekend had, is een 60-jarige vrouw uit het West-Vlaamse Lo-Reninge doodgestoken door haar ex-man. Dat gebeurde op de parking van het gerechtsgebouw van Veurne. De zitting was naar verluidt nog bijzonder sereen verlopen. Rita Waeles had zelfs haar nieuwe vriend meegenomen. Maar buiten ontstond dan toch een discussie tussen de vrouw en Mohamed Kouhkouh (68), met wie ze 40 jaar getrouwd was. Hij stak haar met een priem in de hartstreek. Het slachtoffer overleed korte tijd later ter plekke. De dader vluchtte weg, maar kon snel opgepakt worden. "Dit hadden we nooit verwacht van Mohamed", zegt de zus van Rita Waeles. "We vonden hem een goeie man." (JHM)

