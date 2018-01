Net geen orkaankracht in Nederland 19 januari 2018

Bij onze noorderburen heeft de storm nog lelijker huisgehouden dan bij ons. Zeker drie mensen kwamen er om het leven. In Enschede overleed een 62-jarige man nadat een boom op z'n auto was terechtgekomen, in Olst stierf een even oude vrachtwagenbestuurder uit Zwolle nadat hij was uitgestapt om een afgewaaide tak van de weg te halen en juist op dat moment een andere tak afbrak. En in Vuren verongelukte een man van 66 toen een plexiglasconstructie naar beneden stortte. Op het hoogtepunt van de storm, gisterochtend, werd windkracht 11 gemeten bij Hoek van Holland en IJmuiden - vanaf windkracht 12 is er sprake van een orkaan. Voetgangers,fietsers en zelfs 66 vrachtwagens werden omver geblazen. En in de haven van Rotterdam vielen opgestapelde containers in het water. Door het noodweer lag het lucht- én treinverkeer stil tot 's avonds.

