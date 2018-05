Nét geen mirakel voor Radja 03 mei 2018

00u00 0

Drie goals had AS Roma nodig. Ze maakten er zelfs viér - waarvan twee van de onvermoeibare Radja Nainggolan in de laatste 10 minuten. Alleen had Liverpool ook twee keer gescoord: het werd 4-2. Nét geen miraculeuze 'remontada' dus. Liverpool speelt de Champions League-finale tegen Real Madrid.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN