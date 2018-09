Net geen halve finale voor Mertens in dubbel, wel op weg naar Masters 07 september 2018

Elise Mertens en Demi Schuurs hebben net niet kunnen stunten in de kwartfinale van het dubbelspel op de US Open. Tegen het eerste reekshoofd en de winnaressen van Roland Garros en Wimbledon, Barbora Krejcikova en Karina Siniakova, had de Belgisch-Nederlandse combinatie lange tijd het betere van het spel én een matchpunt in de tiebreak van set twee, alvorens ze met 6-2, 6-7, 3-6 moesten inbinden. "Ontgoochelend", gaven ze toe. "Die tweede set hadden we altijd moeten pakken." Niet getreurd echter, met deze prestatie verstevigen Mertens en Schuurs hun achtste plaats in de race naar de Masters in Singapore nog een beetje. Ze hebben meer dan 700 WTA-punten voorsprong op team nummer negen. "Dat mislopen zou een teleurstelling zijn." (FDW)

