Net geen brons voor Herakles in Euro Hockey League 28 mei 2018

00u00 0

Herakles is er net niet in geslaagd om, na Dragons, als tweede Belgische club een medaille te veroveren op de Euro Hockey League in Bloemendaal. Zaterdag in de halve finale werd het een 2-6-nederlaag (er werden vier veldgoals gescoord en die tellen dubbel) tegen Nederlands kampioen Kampong. In de wedstrijd om het brons gaf Herakles een voorsprong uit handen tegen Rotterdam: 4-5. Uiteindelijk was met Manu Stockbroekx toch nog een Belg aan het feest. Met zijn club Bloemendaal versloeg Stockbroekx in de finale Kampong met 8-2. (WWT)