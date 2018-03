Net geen 3de ronde voor Van Uytvanck 23 maart 2018

00u00 0

Tennis Miami OPen

Goede wedstrijd maar geen overwinning voor Alison Van Uytvanck (WTA 51) in de tweede ronde van de Miami Open. Tegen voormalig nummer twee van de wereld Agnieszka Radwanska (WTA 32) ging de Brabantse met 3-6, 6-7 onderuit. De wedstrijd duurde bijna twee uur op Crandon Park. Van Uytvanck vocht zich daarbij knap terug in de match bij een 3-6, 3-5-achterstand, maar kon vervolgens het momentum niet omzetten in een derde set. Radwanska goochelde enkele ongelooflijke shots bij elkaar terwijl onze landgenote, ondanks een hoog percentage eerste opslagen, moeite had om haar servicegames binnen te halen. Niettemin moet dit niveau Van Uytvanck positief stemmen voor het vervolg. Ze kan zich nu gaan voorbereiden op het gravelseizoen in Europa. (FDW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN