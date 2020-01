Exclusief voor abonnees Net geen 2 miljoen bezoekers voor Zoo en Planckendael 09 januari 2020

De Zoo van Antwerpen heeft in 2019 in totaal 1,175 miljoen bezoekers ontvangen. Dat zijn er 25.000 meer dan in 2018. In Planckendael in Mechelen viel het bezoekersaantal iets terug, van net geen miljoen naar zowat 820.000. Samen wisten ze 1.995.000 mensen te lokken, of net geen 2 miljoen. In 2020 wil de Zoo uitpakken met twee witte neushoorns, terwijl Planckendael de komst van een familie orang-oetans verwacht.