Net geen 100 kinderen ziek op kamp 03 augustus 2018

In juli zijn al 94 kinderen op kamp ziek geworden door een voedselvergiftiging. Dat zijn er uitzonderlijk veel. Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) is al bij acht jeugdkampen tussenbeide moeten komen - dubbel zoveel als in een doorsnee zomer. De oorzaak is niet ver te zoeken, meent het FAVV: "De hitte is vaak de boosdoener." Bij deze temperaturen is het nu eenmaal lastiger om het voedsel koud genoeg te bewaren. Eén kamp werd getroffen door een voedselvergiftiging omdat brikken melk niet goed bewaard waren. Toch maken de jeugdbewegingen zich sterk dat ze voorbereid zijn. "We hebben uitvoerig geïnformeerd om extra aandacht te hebben voor voedselveiligheid", klinkt het bij Scouts en Gidsen Vlaanderen.