Net echt, en dat vinden de Duitsers niét grappig 26 mei 2018

Toeristen in het Duitse stadje Zingst nemen foto's waar ze op het thuisfront mee zullen kunnen uitpakken, als ze een aangespoelde potvis ontdekken op het strand. Of dat denken ze toch, want het gaat om een plastic exemplaar - levensecht nagemaakt, dat wel. Genoeg reden voor de Duitse hulpdiensten om uit te rukken voor het 17 meter lange gevaarte aan de Oostzee. De 'potvis' werd gedropt door het Belgische kunstenaarscollectief Captain Boomer, die vergeten waren om de autoriteiten in te lichten over hun stunt. Het werk is een aanklacht tegen de vervuiling van de zeeën en blijft in principe nog tot 3 juni op het strand liggen - tijd genoeg om foto's te maken, dus. Al kan niet iedereen lachen met de stunt: de organisatoren van het festival riskeren een boete omdat de hulpdiensten nodeloos moesten uitrukken.

