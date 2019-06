Exclusief voor abonnees Net aan het hart geopereerd, meteen volle gas 24 juni 2019

00u00 0

Mick Jagger heeft zijn rentree op het podium gemaakt. De 75-jarige zanger was enkele maanden out nadat hij in april aan zijn hart werd geopereerd, maar daar heeft hij duidelijk geen last meer van. Door de operatie moesten zeventien concerten van The Rolling Stones worden uitgesteld. Vrijdagavond hervatte de band zijn 'No Filter'-wereldtournee in Chicago. Ze speelden er voor een uitverkocht stadion, goed voor 61.500 fans. En Jaggers energieke dansmoves ontbraken niet (foto).

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis