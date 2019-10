Exclusief voor abonnees Nestlé reorganiseert watertak 18 oktober 2019

00u00 0

De Zwitserse voedingsgigant Nestlé reorganiseert zijn activiteiten in flessenwater. Die omvatten merken als Perrier, San Pellegrino en Vittel. Omdat de verkoop ervan achterblijft, worden ze niet langer mondiaal aangestuurd, maar in de diverse regionale gebieden. Nestlé puurde in de eerste negen maanden 0,5% minder omzet uit zijn flessenwaters en dus gingen de alarmbellen af. De groep denkt sneller te kunnen inspelen op regionale marktevoluties als het de verkoop van die waters ook onder de controle van regionale zetels brengt. De Zwitserse voedingsgroep zei dit bij de voorstelling van zijn resultaten over de eerste negen maanden. Die lieten voor het hele concern een groei van de omzet met 2,9% tot 68,4 miljard Zwitserse frank zien.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen