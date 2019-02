Nestlé overweegt doorverkoop Herta 15 februari 2019

De Zwitserse voedingsreus Nestlé overweegt om het vleeswarenbedrijf Herta door te verkopen. Nestlé is al een tijdje bezig met de herpositionering van zijn producten. Bedoeling is om meer de focus te leggen op voedingscategorieën die snel groeien. Een mogelijke verkoop van Herta is volgens topman Mark Schneider een verdere stap in de evolutie van het portfolio. De omzet van het Zwitserse bedrijf groeide vorig jaar met 2,1% tot 91,4 miljard Zwitserse frank en daaruit puurde Nestlé een nettowinst van 10,1 miljard Zwitserse frank (8,9 miljard euro). Voor dit jaar rekent Nestlé op een verbetering van de organische groei en hogere marges.

