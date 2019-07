Exclusief voor abonnees Nero. Jan Spier toont appreciatie voor Veurns stadhuis 20 juli 2019

Striptekenaar Marc Sleen vond in de jaren 50 al inspiratie in West-Vlaanderen voor de avonturen van Nero. In 'De Zwarte Voeten', het elfde stripverhaal van Nero en het tweede en ook laatste dat verscheen onder de naam 'De avonturen van Nero en zijn hoed', zien we onder meer een snipverkouden Jan Spier bij het monumentale stadhuis van Veurne. In de strip gaan Nero en zijn kompanen samen met de Zwartvoeters, afkomstig van de planeet Pompelanioem, op zoek naar levers. Zo verzeilen ze in Veurne, maar ook in Ieper. 'De Zwarte Voeten' is in 1951 uitgegeven door Standaard Uitgeverij.

