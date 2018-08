Nergens heen, ook niet terug Onze opinie 23 augustus 2018

Wanneer is de bodem bereikt? Hoeveel barbaarser nog kun je en mag je als lidstaat van de Europese Unie tekeergaan om wat heet je eigen beschaving te redden? Hoeveel verder nog dan het Hongarije van Viktor Orban wil je gaan om je eigen identiteit te vrijwaren van niet-Europese invloeden? Van aan de Hongaarse grens komen getuigenissen van vluchtelingen aan wie naast verblijfsrecht nu ook water en brood wordt geweigerd. Het eerste kan uiteraard perfect verantwoord zijn. Het tweede valt niet goed te praten. Ook niet in een 'Continent zonder grens', zoals het boek van Theo Francken heet. Zelfs niet in het samenraapsel van landen dat zichzelf tegen beter weten in de Europese Unie blijft noemen - los zand hangt sterker aaneen.

De landen van die Europese Unie beconcurreren elkaar al langer met de laagst mogelijke belastingtarieven. Gaat de ene laag, gaat de andere nog lager, tot er alleen nog verliezers overblijven, op de grote multinationals na. Dezelfde race to the bottom doet zich nu ook al enkele jaren voor in de ontrading en afschrikking van politieke en economische vluchtelingen, vaak transmigranten op weg naar hun land van belofte. Wie het been koppig - of consequent, zo u wil - stijf houdt, zoals de nieuwe rechtse Italiaanse regering-Conte/Salvini, ziet de stroom opdrogen. Wie een teken van medemenselijkheid vertoont - of van zwakte, zo u wil - zoals de nieuwe linkse Spaanse regering-Sánchez, krijgt de volle laag. Het is wat men het waterbedeffect van migratie noemt. Wat je wegduwt op één plek, duikt op een andere plek weer op. Dweilen met de kraan open. Er is er één die uit die kraan zelfs geen druppel meer wil verspillen aan mensen die terecht of onterecht bij hem aankloppen: de Hongaarse premier Orban. De 'Viktator' is vandaag nog steeds lid van de Europese Volkspartij van Angela Merkel en Jean-Claude Juncker, waartoe ook de CD&V van Wouter Beke, Marianne Thyssen en Ivo Belet behoort.

Vluchtelingen getuigden gisteren dat ze aan de Hongaarse grens zelfs water uit het toilet drinken om in leven te blijven. Met zulke getuigenissen, al dan niet ingefluisterd door de activisten die hen met raad en daad bijstaan, is het oppassen, weten we intussen - zie de gemartelde Soedanezen, zie dat Syrische gezin waarvoor Theo Francken niet zwichtte. Niet iedereen verdient asiel, maar elke mens verdient wel een menswaardige behandeling. Zelfs al weet hij niet eens, zoals de voorzitster van de Liga voor de Mensenrechten onlangs beweerde, van welk land hij afkomstig is. In dat geval kun je als vluchteling maar beter beweren dat je uit Eritrea komt - altijd prijs.

Toeval bestaat niet. Uit Eritrea, jawel, beweren alle transmigranten te komen die gisteren bij een gerichte actie in Kruibeke werden opgepakt én opgesloten, twee dagen nadat de korpschef van datzelfde Kruibeke had gezegd dat mensen oppakken geen zin had omdat ons land ze nog dezelfde dag weer laat lopen. Of hoe het ook bij ons pappen en nathouden is en blijft. Niemand in dit 'Continent zonder grens' weet zich raad met al die mensen die van nergens komen en nergens heen kunnen. Zelfs niet terug.