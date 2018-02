Nergens beter ontbijten dan 'Thuis' 21 februari 2018

Het assortiment voedingswaren van 'Thuis' wordt uitgebreid. De soapfans konden al genieten van het bier Slurfke, en nu kunnen ze ook bij de bakker terecht voor een heus 'Thuis'-ontbijt. Het pakket - dat bestaat uit confituur, choco, peperkoek en speculoos met het logo - kost 12,80 euro en is te koop bij zo'n 330 Vlaamse bakkers en speciaalzaken. "Veel meer dan bij andere tv-programma's kijkt ons publiek graag in familieverband naar 'Thuis'", vertelt producer Hans Roggen. "We zochten naar een product dat hetzelfde gevoel van gezelligheid kon oproepen. Zo kwamen we uit bij het ontbijt." De producten zullen - in tegenstelling tot Slurfke - niet in de reeks te zien zijn. "Rosa gaat dus geen 'Thuis'-choco eten. Dat kunnen alleen de kijkers. (lacht)" (HL)

