Nepnieuws gaat 6x sneller rond dan echt nieuws (en da's uw eigen schuld) 10 maart 2018

Nepnieuws ('fake news') wordt veel sneller op het internet verspreid dan echt nieuws, en dat is de schuld van de surfers zelf. Dat blijkt uit een studie van het vermaarde Massachusetts Institute of Technology (MIT). De reden? Het nepnieuws heeft een grotere verrassingsfactor dan een ernstig bericht en wordt dus veel meer gedeeld op sociale media. Echt nieuws doet er zes keer langer over om 1.500 mensen te bereiken dan verzonnen berichten, ontdekten de onderzoekers. Bij politiek nieuws is het verschil nog groter. Eerder werd gedacht dat nepnieuws zich zo snel kon verspreiden dankzij zogeheten 'bots' - computers die automatisch berichten posten. Maar uit de analyse van de onderzoekers bleek dat nepnieuws zich even snel verspreidde als de bots niet meegerekend werden.

