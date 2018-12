Nepagent ontvoert drie vrouwen 08 december 2018

Een 35-jarige man uit het West-Vlaamse Damme moet zich voor de rechter verantwoorden voor de ontvoering van een jonge vrouw. Dat heeft de Brugse raadkamer beslist. Stijn T. was verkleed als agent en deed de vrouw (25) eind vorig jaar stoppen in Knokke-Heist. Het slachtoffer was op weg naar haar werk. T., die een uniform droeg en een blauw zwaailicht in z'n wagen had, maakte haar wijs dat haar auto geseind stond voor een ongeval met vluchtmisdrijf. Hij bond haar handen vast en nam het stuur van haar auto over, zogezegd om naar het politiekantoor te rijden. In werkelijkheid reed T. naar een parking. De vrouw kon ontkomen en verwittigde de echte politie. Zijn motieven zijn niet duidelijk. Zelf zegt hij dat hij geld nodig had om z'n gokschulden af te betalen. Het onderzoek bracht aan het licht dat hij eerder al twee dames probeerde te ontvoeren op dezelfde manier. De man zit in de cel, zijn proces gaat op 7 januari van start. (SDVO)

