Exclusief voor abonnees Nepadvocate troggelt villa af van overvallen zakenman (73) 18 juli 2019

00u00 0

Een Nederlandse zakenman van 73 die eind vorig jaar overvallen werd in zijn villa in Schoten, blijkt nu ook het slachtoffer te zijn van een 40-jarige vrouw uit dezelfde gemeente. Samira E.M. gaf zich ten onrechte uit voor advocate. Na de brutale homejacking zocht ze contact met Cees V. en kreeg ze de man zover dat hij een samenlevingscontract ondertekende én zijn woning - geschatte waarde: 1,4 miljoen euro - aan haar schonk. Opvallend is dat de vrouw wel degelijk in een advocatenkantoor werkte, maar dat niemand daar doorhad dat ze haar studies nooit afrondde en dus geen diploma heeft.

